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Работникам АО «Уралэлектромедь» дали высокие государственные награды

Работникам АО «Уралэлектромедь» дали высокие государственные награды

Несколько работников «Уралэлектромеди» получили государственные награды. Губернатор Свердловской области поздравил их в своей резиденции и отметил: «Для меня огромная честь вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области.

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