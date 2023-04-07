Работникам АО «Уралэлектромедь» дали высокие государственные награды

Несколько работников «Уралэлектромеди» получили государственные награды. Губернатор Свердловской области поздравил их в своей резиденции и отметил: «Для меня огромная честь вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области.
Несколько работников «Уралэлектромеди» получили государственные награды. Губернатор Свердловской области поздравил их в своей резиденции и отметил: «Для меня огромная честь вручить вам государственные награды и знаки отличия Свердловской области.
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