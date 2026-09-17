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Юлия Меньшова показала семейное фото в день рождения отца

Юлия Меньшова показала семейное фото в день рождения отца

17 сентября Владимиру Меньшову исполнилось бы 87 лет. В день рождения режиссёра его дочь Юлия Меньшова почтила память отца в социальных сетях, опубликовав семейную фотографию.

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