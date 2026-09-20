Против рязанского террориста Руслана Сидики, осуждённого на 29 лет, возбудили новое дело о госизмене

В отношении 37-летнего жителя Рязани Руслана Сидики, который был приговорён в мае 2025 года к 29 годам строгого режима, возбудили новое уголовное дело — о госизмене.
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