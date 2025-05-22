В Самаре на видео попало спасение утят на проезжей части

В Самаре люди спасли утят на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Самара". "Утят спасают четыре машины на Казачьей / Шоссейной! Остановили движение и за ними ползали", - говорится в сообщении.
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