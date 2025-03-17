Пентагон запускает ремоторизацию бомбардировщиков B-52H Бомбардировщики B-52H одной из строевых частейВВС США не намерены снимать с вооружения стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress.
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Пентагон запускает ремоторизацию бомбардировщиков B-52H Бомбардировщики B-52H одной из строевых частейВВС США не намерены снимать с вооружения стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress.
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