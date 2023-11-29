ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 29.11.2023

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, нарушив договоренность о продлении перемирия Вопреки достигнутым договоренностям о продлении завершившегося сегодня четырхдневого перемирия, целью которого был обмен пленных израильтян и граждан других стран на палестинских заключенных, армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа.
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