ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 29.11.2023

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, нарушив договоренность о продлении перемирия Вопреки достигнутым договоренностям о продлении завершившегося сегодня четырхдневого перемирия, целью которого был обмен пленных израильтян и граждан других стран на палестинских заключенных, армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа.