Аргументы недели

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ВСУ обстреляли Ясиноватую и Горловку

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, проинформировал в своём Telegram-канале об обстреле украинскими военным Ясиноватой и Горловки шестью снарядами «натовского» калибра по каждому населённому пункту.

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