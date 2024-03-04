Бронемашины LAV II на службе

В начале восьмидесятых годов КМП США получил бронемашины нового семейства LAV II. Эта техника до сих пор остается на службе и решает задачи, но уже принимаются меры по ее замене.
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