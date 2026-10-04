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Царьград

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Путин предупреждал о другой "очень короткой войне" – теперь "мы не сможем не ответить"

Путин предупреждал о другой "очень короткой войне" – теперь "мы не сможем не ответить"

ВС России начали активно бить по вражеским дата-центрам, а также впервые за четыре года мощными и точными ударами "выключать" важнейшие мостовые переходы через Днепр в украинской столице.

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