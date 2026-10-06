ВС РФ окружили зэков в Доброполье, друг Зеленского не смог нарисовать ему рейтинг

В Доброполье окружен «отмороженный» батальон «Скала», падение рейтинга признали даже его союзники, украинцы не смогут вывести зерно по ЖД-дороге.
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