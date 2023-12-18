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Нигер готов к возможности военного вторжения в страну

Нигер готов к возможности военного вторжения в страну

Нигер пока полностью не исключил возможность военного вторжения неприятелей в страну. Но государство в любом случае готово к отражению атак, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.

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