Нигер готов к возможности военного вторжения в страну

Нигер пока полностью не исключил возможность военного вторжения неприятелей в страну. Но государство в любом случае готово к отражению атак, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
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