В Париже открыли Паралимпийские игры 2024 года

Сегодня в Париже состоялась официальная церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил игры открытыми на Елисейских полях, где собралось несколько тысяч зрителей.
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