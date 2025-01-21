Эстония в центре внимания: военные корабли НАТО собираются у её берегов Ирэн ОрлонскаяНедавние события в Балтийском море, связанные с подводной инфраструктурой, вызвали обеспокоенность НАТО, что привело к развертыванию военных кораблей у берегов Эстонии.