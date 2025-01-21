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Эстония в центре внимания: военные корабли НАТО собираются у её берегов

Эстония в центре внимания: военные корабли НАТО собираются у её берегов

Эстония в центре внимания: военные корабли НАТО собираются у её берегов Ирэн ОрлонскаяНедавние события в Балтийском море, связанные с подводной инфраструктурой, вызвали обеспокоенность НАТО, что привело к развертыванию военных кораблей у берегов Эстонии.

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