Ученые выяснили, в каком возрасте щенки вызывают наибольшее умиление

Вы никогда не задумывались о том, почему маленькие щеночки такие милые, а собаки постарше уже не кажутся такими привлекательными? Американские ученые вплотную занялись этим вопросом и выяснили, в каком возрасте щенки вызывают наибольшее умиление.
Вы никогда не задумывались о том, почему маленькие щеночки такие милые, а собаки постарше уже не кажутся такими привлекательными? Американские ученые вплотную занялись этим вопросом и выяснили, в каком возрасте щенки вызывают наибольшее умиление.
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