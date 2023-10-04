Карантин по африканской чуме свиней снят в одном из сел Уссурийского округа

В селе Борисовка Уссурийского городского округа сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 3 октября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.
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