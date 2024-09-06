Мария Захарова: "Нас пытаются превратить в ультралиберальных извращенцев"

Запад пытается превратить нас всех в каких-то ультралиберальных извращенцев, нас пытаются лишить базовых представлений даже не только о своей истории и даже не о своей культуре, а уже о самих себе, и вот от чего надо спасаться.
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