Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нидерланды уже готовятся к войне с Россией

Нидерланды уже готовятся к войне с Россией

Начальник штаба армии Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен сообщает, что пора его согражданам вставать на тропу войны «Нидерланды должны следовать примеру Швеции, Финляндии и республик Балтии.

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