Ирландский журналист Боуз назвал применение ФАБ-3000 плохой новостью для ВСУ

Константин Линьков

Я смотрел по телеку как евреи обстреливают палестинские города, одна ракета и здание в пыль, у них что, ракеты мощнее чем наши фабы, что они равняют города с землёй, а наши ракеты могут лишь один пролёт здания разрушить если он построен хреново, как БПЛА с одним снарядом? Это только сейчас наши фабы могут пол здания разрушить, а евреи целыми кварталами равняют города! Вот это до меня не до ходит, в чём тут фишка? Мне не понятны системы град, смерч стреляющие по площадям если фашисты сидят в лесополосах в траншеях, а ракеты пустые поля вспахивают задаром, у нас ракет для смерчей и другой подобной площадной техники навалом стрелять в воздух, а не по противнику! Все поля вспаханы градами, да смерчами, а танки и пушки эффективнее выходит этих смерчей и градов! Показывали как градами бьют по лесополосе, пару ракет попадают в лесополосу, остальные 20 вокруг квадратами в пустую бабахают, это разве практично? Надо как то регулировать их разлёт что бы толк от них был, не количество важно, а качество!