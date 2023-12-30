Оценен рост ВВП России в 2023 году

Экономический рост России в 2023 году составит 3,5 процента, ожидают в Минэкономразвития. Ведомство улучшило оценку, заявил глава министерства Максим Решетников, комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021-2022 годы.
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