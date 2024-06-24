Идти до конца: почему Путин ничего не боится

Артем Казаков не боялся бы,давно бы уэе и хохлов опездюлили,и нате по щам накидали и пиндосам бы рачком уже присунули пару раз.А так....только языком молотит и зелёными карандашами красные линии на песке рисует

EА Erna Абих Вам то конечно сложнее чем Путину. У вас душа злобствует, а он о детях и мирных жителя думает.