ПЁТР АКОПОВ Зачем Запад постоянно повышает градус противоборства с Россией, зачем шаг за шагом поднимается по лестнице эскалации? Об этом спросили Владимира Путина после завершения его визита во Вьетнам, и задавшая вопрос журналистка предположила, что таким образом президента на что-то провоцируют.
Идти до конца: почему Путин ничего не боится
Комментарии
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Артем Казаков
не боялся бы,давно бы уэе и хохлов опездюлили,и нате по щам накидали и пиндосам бы рачком уже присунули пару раз.А так....только языком молотит и зелёными карандашами красные линии на песке рисует
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3 час.
EА
Erna Абих
Вам то конечно сложнее чем Путину. У вас душа злобствует, а он о детях и мирных жителя думает.
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1 час.
Владимир Соловьев
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО АВТОР СВОЕЙ СТАТЬЁЙ ПОПЛАКАЛСЯ СЕБЕ В ЖИЛЕТКУ. А КАК ПАФОСНО НАЧАЛ - ИДТИ ДО КОНЦА!
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1 час.
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