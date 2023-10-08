Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если собрать все слухи, то:

Если собрать все слухи, то:

Ближневосточные ТГ-каналы сообщают о сильном давлении на власти и короля Иордании ✔️Йеменские хуситы добились от Саудовской Аравии готовности пропустить/не заметить около 30 тысяч добровольцев, от Иордании требуют их разместить и беспрепятственно пропустить к пограничью.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Арабы повысили цены на нефть для Европы и штатов, вот и ответочка прилетела. Пиндосы устроили провокацию с Израилем своими карманными боевиками, зная, что евреи устроят террор и тогда уже штаты вмешаются в конфликт напрямую на стороне Израиля против арабов.
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4 н.
Владимир Алтайцев
Непонял,разве Иран собирается воевать с Россией? Нет. Тогда  зачем  ваш бред?
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4 н.
Владимир Алтайцев
А вот это возможно  вполне.
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4 н.

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