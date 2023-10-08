Если собрать все слухи, то:

СА

Сергей Андросов

Арабы повысили цены на нефть для Европы и штатов, вот и ответочка прилетела. Пиндосы устроили провокацию с Израилем своими карманными боевиками, зная, что евреи устроят террор и тогда уже штаты вмешаются в конфликт напрямую на стороне Израиля против арабов.