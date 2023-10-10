Начальники просят помочь: Русские отдают деньги на ВСУ

В последние несколько недель по стране прокатилась волна афер с хищением денег через "Телеграм". Злоумышленники пишут личные сообщения в мессенджер от лица высокопоставленного руководителя, заставляя человека совершать необдуманные действия.
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