Виталий Захарченко: Киев так и не пришел в себя после массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры

На фронтах идет планомерное давление ВС России на большинстве участков. На Донецком направлении, западнее Авдеевки идут тяжёлые бои за Семёновку, также российские войска прорываются по направлению Тоненькое-Уманское, здесь сообщают о продвижении ВС России на дистанцию до 1 км.