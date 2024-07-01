Ткачак о дожде на чемпионском параде «Флориды»: «Слышал, в Эдмонтоне +21 и солнечно, но у них нет кубка»

Мероприятие, посвященное первой в истории победе клуба в Кубке Стэнли, прошло под дождем. «Слышал, что в Эдмонтоне 70 градусов по Фаренгейту (плюс 21 по Цельсию – Спортс) и солнечно, но у них нет кубка», – сказал форвард «Пантерс» Мэттью Ткачак.