Синдром Рейно оказался связан с генами рецептора адреналина и развития эмбриона

Британские ученые провели полногеномный поиск ассоциаций среди участников британского биобанка и выяснили, что синдром Рейно, при котором поражаются мелкие артерии и артериолы, ассоциирован с полиморфизмами генов альфа-2А-адренорецептора (ADRA2A) и IRX1 — высоконокосервативного гена, который ответственен за многочисленные процессы в формировании структуры раннего эмбриона животных.