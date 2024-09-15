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На грядущей неделе в Москве начнёт спадать жара

На грядущей неделе в Москве начнёт спадать жара

Температура больше не будет подниматься выше +20 градусов.Климатическое лето закончится в Москве и Подмосковье на грядущей неделе.

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