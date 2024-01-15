Оксимирону* грозит запрет и наказание в ОАЭ за выступление в Дубае Елена ГалицкаяРоссийский рэпер Оксимирон* оказался в центре внимания властей ОАЭ после своего недавнего концерта в Дубае, где он высказался против своей родины.
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