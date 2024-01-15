Оксимирону* грозит запрет и наказание в ОАЭ за выступление в Дубае

Влад Владимиров

Похоже. что трудные времена настают у всех "свободолюбивых" русофобов... Они своим делириям поддержку повсюду пытаются найти. Но, вот, облом у них там за обломом сейчас там всюду происходит... Потому, что все понимают: впрягаясь за них можно лишь геморрой приобрести.😀