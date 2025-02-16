«Противник был шокирован»: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов

За минувшую неделю наши войска нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по Украине, выбивая газо-энергетическую инфраструктуру, которая питает объекты украинского ВПК, а также напрямую склады и заводы.
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