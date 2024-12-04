Деревянный дом горел на улице Декабристов в Иркутске

Пожар произошел в деревянном доме на улице Декабристов в Иркутске. Загорелась одна из квартир. Из дома самостоятельно эвакуировались три человека, а прибывшие пожарные спасли еще одного — 71-летнюю женщину.
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