Картофельные шарики с секретиком

Из которого можно сделать прекрасные КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ: Ингредиенты на 6 шариков: Картофель — 6 шт Лук репчатый — 1/2 шт Грибы отварные, какие нравятся вам — примерно 200 гр — у меня опята Яйцо — 1 шт Молоко — 30 мл Сыр тёртый Растительное масло для жарки Соль по вкусу Картофель чистим и ставим ….