Сенатор Олег Кувшинников рассказал о работе над новым федеральным проектом «Экология» Коваленко, колонка редактораВ России стартует новый проект по утилизации отходов: объединение двух ключевых инициатив для создания эффективной экологической инфраструктуры и стимулирования активного использования вторичного сырья в экономике.
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