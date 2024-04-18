Сенатор Олег Кувшинников рассказал о работе над новым федеральным проектом «Экология» Коваленко, колонка редактораВ России стартует новый проект по утилизации отходов: объединение двух ключевых инициатив для создания эффективной экологической инфраструктуры и стимулирования активного использования вторичного сырья в экономике.