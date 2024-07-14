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Российскую туристку разочаровали высокие цены в Казахстане

Российскую туристку разочаровали высокие цены в Казахстане

Русская пара поделилась своими впечатлениями от поездки в Казахстан. Они удивились формальности пограничного контроля на въезде, отметив контраст между советскими постройками и современными кварталами в Астане.

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