Российскую туристку разочаровали высокие цены в Казахстане

Русская пара поделилась своими впечатлениями от поездки в Казахстан. Они удивились формальности пограничного контроля на въезде, отметив контраст между советскими постройками и современными кварталами в Астане.
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