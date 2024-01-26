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В Краснодаре после ремонта открылся Дом молодежи

В Краснодаре после ремонта открылся Дом молодежи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова, министр образования региона Елена Воробьева и глава Краснодара Евгений Наумов осмотрели новое пространство для молодежи на улице Сормовской, 12/11.

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