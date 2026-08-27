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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деанна Стеллато-Дудек и Данил Сияница образовали спортивную пару и будут выступать за США

Фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Данил Сияница образовали спортивную пару. Об этом сообщается на сайте Ассоциации фигурного катания США.

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