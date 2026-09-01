Убыток «Евротранса» достиг 5,7 млрд рублей

«Евротранс» опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие, по итогам которого выручка компании сократилась на 28,5% год к году и составила 76,5 млрд рублей, EBITDA снизилась на 95%, до 0,5 млрд рублей, а чистый убыток достиг 5,7 млрд рублей после прибыли в 3,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
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