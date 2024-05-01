Шеф Пентагона Остин: США поставят Украине столько ATACMS, сколько смогут

А может в ответ хуситам что -нибудь поставить

АИ

Арсен Исмаилов

ПИНТАГОН (пентагон) НЕ ОЩИБИСЬ !!! МЕКСИКА НАЧНЁТ НАСТУПАТЬ, ЧЕМ БУДЕТЕ СТРЕЛЯТЬ!? А ХУСИТАМ - САМО СОБОЙ НАДО ПОДКИНУТЬ ЧЕГО ТО ПОИНТЕРЕСНЕЙ ... ОНИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ХОРОШО И СМЕЛО!