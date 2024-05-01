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Шеф Пентагона Остин: США поставят Украине столько ATACMS, сколько смогут

Шеф Пентагона Остин: США поставят Украине столько ATACMS, сколько смогут

Соединенные Штаты поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос, планирует ли американская сторона дополнительную передачу ATACMS за пределами принятого пакета помощи Киеву на 61 млрд долларов.

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Комментарии
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Александр Бабин
А может в ответ хуситам что -нибудь поставить
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16 час.
АИ
Арсен Исмаилов
ПИНТАГОН (пентагон) НЕ ОЩИБИСЬ !!! МЕКСИКА НАЧНЁТ НАСТУПАТЬ, ЧЕМ БУДЕТЕ СТРЕЛЯТЬ!?  А ХУСИТАМ - САМО СОБОЙ НАДО ПОДКИНУТЬ ЧЕГО ТО ПОИНТЕРЕСНЕЙ ... ОНИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ХОРОШО И СМЕЛО!
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13 час.

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