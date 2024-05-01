Шеф Пентагона Остин: США поставят Украине столько ATACMS, сколько смогут

Соединенные Штаты поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос, планирует ли американская сторона дополнительную передачу ATACMS за пределами принятого пакета помощи Киеву на 61 млрд долларов.
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