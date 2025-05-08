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Полковник Хатылев: часть украинских дронов запускают с территории России

Полковник Хатылев: часть украинских дронов запускают с территории России

Часть беспилотников Вооруженных сил Украины запускаются с российской территории. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с News.

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