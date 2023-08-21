Закон и Порядок

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Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Как - кому, а лично мне попёрдывая жопы бареля - до зведы Это бесполое существо, по уровню интеллекта стоящее на одной ступени с шимпанзе не вызывает никакого интереса. Его место либо в клетке зоопарка ( в вольере &quot;Говорящие обезьяны&quot;), либо... - в Брюсселе, в будке для домашних собачек ведущего гинеколога евросоюза, мадам урсулы фон дыр....(далее - непереволдимая игра букв).
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13 час.
ШН
Шеин Никита
Сын булочника - верховный евроидиот Борель явно выбрал не ту профессию. Лучше  сидел бы  в семейной пекарне и клепал круасаны!
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12 час.

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