Зачем Боррель решил оскорбить Россию

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Как - кому, а лично мне попёрдывая жопы бареля - до зведы Это бесполое существо, по уровню интеллекта стоящее на одной ступени с шимпанзе не вызывает никакого интереса. Его место либо в клетке зоопарка ( в вольере "Говорящие обезьяны"), либо... - в Брюсселе, в будке для домашних собачек ведущего гинеколога евросоюза, мадам урсулы фон дыр....(далее - непереволдимая игра букв).