Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».
Зачем Боррель решил оскорбить Россию
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Как - кому, а лично мне попёрдывая жопы бареля - до зведы Это бесполое существо, по уровню интеллекта стоящее на одной ступени с шимпанзе не вызывает никакого интереса. Его место либо в клетке зоопарка ( в вольере "Говорящие обезьяны"), либо... - в Брюсселе, в будке для домашних собачек ведущего гинеколога евросоюза, мадам урсулы фон дыр....(далее - непереволдимая игра букв).
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13 час.
ШН
Шеин Никита
Сын булочника - верховный евроидиот Борель явно выбрал не ту профессию. Лучше сидел бы в семейной пекарне и клепал круасаны!
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12 час.
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