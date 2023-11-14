Беспилотники ВСУ сбиты над четырьмя регионами РФ

Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.Pr Scr vk.com/mil--> Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщает 14 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
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