Что означает номер вашей квартиры по правилам фэн-шуй

Считается, что каждое число несет в себе определенную энергию и имеет определенные характеристики. Число может быть плохим или хорошим? Существует целая наука — нумерология, которая пользуется особой популярностью на Востоке, где числам придают особое значение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии