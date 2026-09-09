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Свет вместо раскалённой спирали? Dreame представила концепты: фен LumiDryer и стайлер LumiStyler

Свет вместо раскалённой спирали? Dreame представила концепты: фен LumiDryer и стайлер LumiStyler

Устройства показали на IFA 2026 как концепты с инфракрасной технологией сушки и укладки волос Компания Dreame представила на выставке IFA 2026 в Берлине два концептуальных устройства для ухода за волосами — фен LumiDryer и стайлер LumiStyler.

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