Лесные пожары привели к вымиранию древней мегафауны

Cмоляные ямы Ла Бреа открывают окно в глубокое прошлое посредством летописи окаменелостей. Ученые могут многое узнать о том, какие виды выжили и процветают в этом регионе, каких животных они вытаскивают из грязи и когда они перестают появляться.