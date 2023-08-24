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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лесные пожары привели к вымиранию древней мегафауны

Cмоляные ямы Ла Бреа открывают окно в глубокое прошлое посредством летописи окаменелостей. Ученые могут многое узнать о том, какие виды выжили и процветают в этом регионе, каких животных они вытаскивают из грязи и когда они перестают появляться.

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