Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Террорист оказался сионистом. Что вообще не удивительно

Террорист оказался сионистом. Что вообще не удивительно

Немецкий террорист саудовского происхождения, ответственный за таран на рождественской ярмарки в Магдебурге, был идентифицирован как Талиб Аль-Абдулмохсен, сионист и бывший мусульманин, проживающий в Германии, оказался сионистом и сторонником "Хайят Тахрир аш-Шам" и "свободной Сирии".

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