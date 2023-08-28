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Карраскаль об отсутствии еврокубков: «В РПЛ и без них очень интересно. Хочу, чтобы колумбийских игроков в России было больше»

Карраскаль об отсутствии еврокубков: «В РПЛ и без них очень интересно. Хочу, чтобы колумбийских игроков в России было больше»

«Я живу тут не первый год, понимаю культуру. Мне не особо нужно с кем‑то советоваться. Но я советовался, конечно, с Маричалем и Бальбуэной.

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