Trump Declares Ukraine, Russia Have Agreed To Halt All Attacks On Energy Targets Update(11:19)ET: Amid soaring national diesel products and painfully high prices at the pump, President Trump on Monday announced the Zelensky government has acceded to the US president's prior call to abstain from attacking diesel infrastructure in Russia.
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