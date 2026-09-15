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Царьград

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Владимирская область держит цены на бензин под контролем ФАС

Владимирская область держит цены на бензин под контролем ФАС

Рынок автомобильного топлива во Владимирской области остаётся под ежедневным наблюдением профильных ведомств.

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