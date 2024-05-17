В Северной Осетии полиция пресекла план двоих жителей Ставрополья по сбыту синтетических наркотиков

В Северной Осетии сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Владикавказу и Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в результате проведённых мероприятий пресекли план двоих жителей Ставропольского края сбыть в столице республики крупную партию наркотических средств.