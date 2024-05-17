Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

В Северной Осетии полиция пресекла план двоих жителей Ставрополья по сбыту синтетических наркотиков

В Северной Осетии полиция пресекла план двоих жителей Ставрополья по сбыту синтетических наркотиков

В Северной Осетии сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Владикавказу и Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в результате проведённых мероприятий пресекли план двоих жителей Ставропольского края сбыть в столице республики крупную партию наркотических средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх