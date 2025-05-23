Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Вся Европа прогнила настолько, что диву даёшься, остальным странам указывают, что в их странах коррупция, а сами вору...Урсула уничтожает...
  • Svetlana Kuzmina
    "Голос Америки" может теперь только мечтать о прошлом, но для того, чтобы вернуть былую популярность им нужно иметь к...Симоньян: "Голос ...
  • Часовщик
    Эти нацики,только против мирного населения герои.А тут чуть прижали,они и обосрались.Побежали портки стирать,твари.Боевики "Айдара"*...

Guardian: Трамп после беседы с Путиным сорвал попытку ЕС усилить санкции против Москвы

Guardian: Трамп после беседы с Путиным сорвал попытку ЕС усилить санкции против Москвы

Для Брюсселя такое решение Вашингтона оказалось холодным душем.Планы Евросоюза по усилению санкционного давления на Москву столкнулись с неожиданным препятствием – позицией президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх