Guardian: Трамп после беседы с Путиным сорвал попытку ЕС усилить санкции против Москвы

Для Брюсселя такое решение Вашингтона оказалось холодным душем.Планы Евросоюза по усилению санкционного давления на Москву столкнулись с неожиданным препятствием – позицией президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian.
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