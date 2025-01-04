МВД Грузии депортирует 25 участвовавших в акциях протеста иностранцев

Министерство внутренних дел Грузии выдворит 25 иностранных граждан, которые принимали участие в протестных акциях в Тбилиси на протяжении ноября-декабря 2024 года и к которым были применены различные административные наказания.
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