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СК: жителя Рязани задержали за теракты по заданию военной разведки Украины

СК: жителя Рязани задержали за теракты по заданию военной разведки Украины

Завербованного военной разведкой Украины жителя Рязани задержали за совершение терактов. Об этом 1 декабря сообщили Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

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