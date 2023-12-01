СК: жителя Рязани задержали за теракты по заданию военной разведки Украины

Завербованного военной разведкой Украины жителя Рязани задержали за совершение терактов. Об этом 1 декабря сообщили Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
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